Asensio: «Futuro? Ne sto parlando con il Real Madrid, anche se…». Le parole dell’esterno spagnolo

Marcos Asensio, accostato più volte al Milan, ha parlato così del suo futuro ai microfoni di AS. Ecco le parole dell’esterno spagnolo del Real Madrid:

«Stiamo parlando con il Real della possibilità di andare via oppure no, ma ho ancora un anno di contratto. E’ un momento importante per me, non lo nego. Mi sento più maturo e non solo dal punto di vista calcistico. È un momento importante per me in cui devo decidere molte cose. E anche chi sta intorno a me mi dicono che devono continuare a crescere e andare avanti. Voglio fare delle cose nel calcio e loro mi aiutato a raggiungere ciò che aspiro. Più che raccomandazioni o cosngili, mi supportano in ciò che faccio».