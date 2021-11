Vidal: «Al derby penseremo da domani»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Sheriff-Inter: le sue dichiarazioni sul derby

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Sheriff-Inter: le sue dichiarazioni sul Derby di domenica.

PARTITA – «Oggi è una finale e sappiamo che se non vinciamo siamo fuori dalla Champions. Dobbiamo essere concentrati al 100%».

ANDATA – «All’andata abbiamo vinto una partita importante, ma dobbiamo migliorare. Loro hanno giocato in maniera intensa e dobbiamo stare attenti alle loro partenze. Dobbiamo essere perfetti».

DERBY – «Oggi dobbiamo pensare solo allo Sheriff, poi da domani penseremo al derby».

Le parole su Infinity

«Sono pronto, questa è come una finale per noi. Siamo concentrati per fare una bella partita e portare a casa la vittoria. Ci sono tante cose da dimostrare oggi, dobbiamo entrare subito in campo forte. Derby? Una squadra esperta come la nostra può pensare solo a questa gara e poi da domani concentrarsi sul Milan. Abbiamo rispetto per lo Sheriff e serve il massimo della concentrazione per 95 minuti»