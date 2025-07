Arsenal Milan, Allegri alla vigilia ha provato subito il nuovo acquisto tra i titolari: chance subito dall’inizio per lui? Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è in pieno allenamento sotto la guida di mister Massimiliano Allegri, preparandosi per l’amichevole di domani contro l’Arsenal alle 13:30. L’aria è carica di aspettative, soprattutto dopo le recenti mosse di mercato che sembrano delineare un Milan rinnovato e ambizioso.

Nella partitella odierna, Allegri ha schierato una formazione interessante, che potrebbe dare indicazioni concrete sulle sue intenzioni per la prossima stagione. In porta Maignan, punto fermo della squadra. La linea difensiva, piuttosto inedita, vedeva Tomori e Gabbia centrali, affiancati da Pavlovic e F. Terracciano sulle fasce. È a centrocampo, però, che si concentrano le attenzioni maggiori. Accanto a Loftus-Cheek e Musah, spicca la presenza di Samuele Ricci, il nuovo acquisto che sembra aver subito conquistato la fiducia del tecnico.

L’inserimento di Ricci dal primo minuto in una simulazione di partita così importante è un segnale forte. L’ex Torino, arrivato con l’etichetta di “nuovo acquisto”, pare già destinato a un ruolo di primo piano nel centrocampo rossonero. La sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e l’intelligenza tattica lo rendono un profilo ideale per la mediana di Allegri, che cerca equilibrio e qualità in egual misura. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, la scelta di provarlo subito come potenziale titolare suggerisce che il Milan punti molto su di lui per rinforzare il reparto nevralgico della squadra.

In attacco, il tridente Saelemaekers, Leao e Pulisic promette fantasia e imprevedibilità, elementi cruciali per scardinare le difese avversarie. L’amichevole di domani contro l’Arsenal sarà un banco di prova significativo per questa nuova configurazione e, in particolare, per osservare all’opera il “nuovo” Milan di Allegri e il suo potenziale titolare Ricci.