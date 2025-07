Arsenal Milan: dove si può vedere in TV e Streaming la partita della squadra rossonera. Le ultimissime notizie

La squadra di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare la sua prima vera sfida stagionale. Dopo la consueta “sgambata” in famiglia a Milanello contro il Milan Futuro, l’attenzione si sposta su un impegno ben più probante. Il Milan volerà a Singapore per un test internazionale di alto livello.

Mercoledì 23 luglio, alle ore 13:30 italiane, i rossoneri scenderanno in campo per affrontare l’Arsenal. Sarà un’occasione importante per vedere all’opera i nuovi acquisti e per valutare lo stato di forma dei giocatori, in vista degli impegni ufficiali. La partita, molto attesa dai tifosi, sarà trasmessa in diretta su DAZN, permettendo a tutti gli appassionati di seguire l’esordio stagionale del Diavolo.

Questo match contro i “Gunners” rappresenterà un banco di prova significativo per le idee tattiche di Allegri e per la condizione atletica della squadra. Affrontare un avversario di caratura internazionale come l’Arsenal, noto per il suo calcio veloce e tecnico, fornirà indicazioni preziose sullo stato di avanzamento della preparazione. Sarà interessante osservare come i meccanismi di gioco prenderanno forma e come i singoli si integreranno nel collettivo. La tournée asiatica, e in particolare questa partita, è un momento cruciale per gettare le basi di una stagione ricca di aspettative per il Milan.