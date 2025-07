MN24 – Arsenal Milan, formazione a sorpresa provata da Max Allegri alla vigilia: questa novità tattica sta facendo impazzire i tifosi. Le ultimissime

Mentre il tardo pomeriggio avvolge Singapore in una cappa di umidità, il Milan è sceso in campo per l’ultimo allenamento prima dell’amichevole di domani contro l’Arsenal. Sotto gli occhi attenti di mister Massimiliano Allegri, la squadra rossonera ha intensificato i ritmi, cercando la giusta quadratura in vista di un test che si preannuncia significativo per la preparazione estiva. Il fischio d’inizio è fissato per le 13:30 (ora italiana), un orario che richiederà ai giocatori di adattarsi rapidamente al fuso orario e alle condizioni climatiche locali.

La sessione odierna è stata cruciale, con Allegri che ha dedicato ampio spazio alla tattica. Durante la partitella, il tecnico ha provato una formazione che potrebbe essere indicativa delle sue intenzioni per la prossima stagione, o quantomeno un esperimento interessante in questa fase di rodaggio. Tra i pali, l’insostituibile Maignan ha guidato la difesa, composta da Tomori, Gabbia, l’emergente Pavlovic e F. Terracciano. Una linea difensiva che mescola esperienza e gioventù, con l’obiettivo di trovare solidità e intesa.

A centrocampo, il dinamismo e la fisicità erano all’ordine del giorno. Loftus-Cheek, Ricci e Musah hanno formato una mediana muscolare e versatile, capace di coprire ampie zone di campo e di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva. La loro intesa sarà fondamentale per dettare i ritmi di gioco e recuperare palloni preziosi.

In attacco, il tridente scelto da Allegri promette scintille. Saelemaekers, Leao e Pulisic compongono un fronte offensivo rapido, tecnico e imprevedibile. La velocità di Leao, unita alla fantasia di Pulisic e alla capacità di Saelemaekers di creare superiorità numerica, potrebbe mettere in seria difficoltà la difesa dell’Arsenal. La grande novità è dunque Leao prima punta. Questa amichevole sarà un’importante cartina di tornasole per capire a che punto sia la preparazione del Milan e quali siano i margini di miglioramento in vista dell’inizio della stagione.