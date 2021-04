Arsenal, Aubameyang salta l’Europa League: «Ho la malaria»

Pierre-Emerick Aubameyang ha postato un messaggio sulla propria pagina Instagram per confermare di aver contratto la malaria

MALARIA – «Vi ringrazio per tutti i messaggi. Sfortunatamente ho contratto la malaria mentre ero impegnato con la Nazionale in Gabon qualche settimana fa. Ho passato qualche giorno in ospedale nel corso della settimana e mi sento già meglio ogni giorno che passa. Voglio ringraziare i dottori che hanno scoperto il virus e mi hanno curato velocemente. Non mi sono sentito me stesso nelle ultime settimane ma tornerò più forte di prima».