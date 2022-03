Arrivabene: «L’obiettivo della Juve in Champions era giocare gli ottavi». Le dichiarazioni dell’ad bianconero

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport.

ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS – «L’obiettivo in Champions era arrivare agli ottavi ed è stato raggiunto. L’uscita è stata spiacevole certo, ma non cambia i nostri piani per il futuro. Abbiamo un piano triennale ben chiaro su cui siamo tutti focalizzati. L’obiettivo è di far coesistere l’aspetto finanziario con quello sportivo».

SUPERLEGA ABBANDONATA – «Proprio per niente. È presentissimo nel quotidiano. La Superlega è un tema che non si può abbandonare, siamo informati da Agnelli su tutti i passaggi».