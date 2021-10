Sacchi: «Al mondiale ’94 Baggio non scartava nemmeno me»

BAGGIO – «Al mondiale ’94 Baggio era in un momento in cui non scartava nemmeno me, aveva perso fiducia. Non volevo metterlo in difficoltà, in quel momento servivano dieci giocatori che corressero il doppio. Baggio, ad esempio, con la Nigeria mi chiese di uscire. Se non giocano con la squadra non voglio nessuno, questo è un gioco di squadra. In quel mondiale scrissi soltanto: “Grazie a tutti”. Hanno dimostrato di essere dei grandi professionisti».