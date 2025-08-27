Arokodare Milan, l’attaccante può tornare di moda? Importante indiscrezione, cambiano tutti gli scenari

Arokodare Milan, la punta potrebbe tornare di moda nel caso in cui saltasse definitivamente l’operazione Harder: tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan continua a tenere i tifosi con il fiato sospeso. Una notizia dell’ultimo minuto, lanciata dalla redazione di Sportitalia, ha creato un’ondata di preoccupazione tra i sostenitori rossoneri: la trattativa per Conrad Harder, attaccante di talento dello Sporting Lisbona, si sarebbe improvvisamente complicata. Secondo quanto riportato, il club di via Aldo Rossi tenterà un ultimo assalto nelle prossime ore, ma il pessimismo filtra in modo sempre più evidente.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, intervenuto con un commento significativo sul suo profilo X. L’ospite fisso di Sportitalia ha sottolineato la volatilità della situazione, affermando che “cambia tutto ogni dieci minuti”, una frase che ben descrive il caos e l’incertezza che regnano attorno al mercato del Milan. Pedullà ha aggiunto che, qualora la pista Harder dovesse definitivamente saltare, l’intermediario ha già pronte delle alternative. La più concreta, a quanto pare, è il nome di Arokodare.

La svolta inattesa e le nuove opzioni

La notizia del repentino intoppo nella trattativa per Harder ha colto di sorpresa l’ambiente milanista. Fino a poche ore fa, infatti, l’affare sembrava ben avviato, con il giovane talento danese pronto a vestire la maglia rossonera. L’improvviso stallo getta un’ombra sulle strategie del neo-direttore sportivo, Tare, che si trova già ad affrontare una situazione spinosa. La capacità di Tare di gestire la crisi e trovare una soluzione alternativa sarà cruciale per non compromettere la fiducia dell’ambiente.

Il nome di Arokodare, suggerito da Pedullà come possibile ripiego, è un’opzione che il club potrebbe seriamente valutare. L’attaccante nigeriano, anch’esso in forza allo Sporting, rappresenta un profilo differente rispetto a Harder, ma potrebbe offrire quelle caratteristiche che il neo-allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, cerca per il suo reparto offensivo.

Vlahovic: il sogno proibito di Allegri

Nonostante le alternative a disposizione, l’ultima parte del commento di Pedullà svela una preferenza che Allegri non ha mai nascosto: Dusan Vlahovic. L’allenatore toscano, infatti, considera l’attaccante serbo della Juventus la sua unica e vera soluzione per il ruolo di prima punta. Un’ipotesi che, al momento, sembra quasi irrealizzabile dati i costi proibitivi e la riluttanza della Juventus a cedere uno dei suoi giocatori chiave. Tuttavia, l’insistenza di Allegri su questo nome dimostra quanto il tecnico voglia un profilo di altissimo livello per puntare allo Scudetto.

In questo momento di grande fermento, la dirigenza rossonera si trova di fronte a una decisione cruciale. Non solo deve affrontare le difficoltà per Harder, ma deve anche gestire le aspettative di un allenatore di peso come Allegri e, al tempo stesso, cercare di portare a termine un acquisto che soddisfi le esigenze tecniche e finanziarie del club. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come evolverà il calciomercato del Milan e quale sarà il volto dell’attacco rossonero nella prossima stagione.