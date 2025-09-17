Arbitro Udinese Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Udinese Milan: è stato designato il direttore di gara della sfida in programma sabato alle 20.45. Tocca a Doveri

Il sipario si alza sulla quarta giornata di Serie A e i riflettori sono puntati su un incontro che promette scintille: Udinese-Milan. L’attesa è palpabile per la sfida in programma questo sabato alle 20.45 alla Dacia Arena, un appuntamento cruciale per le ambizioni di entrambe le formazioni. I rossoneri, guidati dall’esperto allenatore Massimiliano Allegri, si presentano a Udine con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino in campionato e consolidare la loro posizione in classifica. La squadra, gestita con grande visione dal direttore sportivo Igli Tare, ha lavorato intensamente in settimana per preparare ogni dettaglio di questa partita, consapevole delle insidie che il campo friulano può nascondere.

La Designazione Arbitrale: Daniele Doveri al fischietto

Come da prassi, l’attenzione si è focalizzata anche sulla designazione arbitrale, un elemento che spesso incide sull’andamento del match. Per questa gara, l’AIA ha affidato il fischietto al signor Daniele Doveri della sezione di Roma. Un arbitro di grande esperienza. In carriera, infatti, Doveri ha diretto il Diavolo in ben 32 occasioni. Il bilancio è decisamente favorevole ai milanisti: 18 vittorie per il Milan, 8 pareggi e solo 6 sconfitte. Un dato statistico che i tifosi rossoneri guardano con ottimismo, sperando che il trend positivo si mantenga anche in questa delicata trasferta.

La squadra arbitrale che lo affiancherà è composta da Ceccini e Scatragli come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Di Marco. Per quanto riguarda la tecnologia, la sala VAR vedrà all’opera l’arbitro Meraviglia, coadiuvato dall’AVAR Maresca. Si tratta di una squadra di professionisti di alto livello, scelti per garantire la massima equità e correttezza in una partita che ha un peso specifico notevole.

Verso il Fichio d’Inizio

Il Milan è pronto a scendere in campo per la quarta giornata di Serie A con l’intento di portare a casa punti pesanti. La trasferta contro l’Udinese rappresenta un banco di prova significativo per testare le ambizioni del club in questa stagione. La squadra di Allegri, con i suoi elementi di spicco e le nuove strategie messe a punto dal DS Tare, vuole dimostrare il proprio valore.

La partita si annuncia equilibrata e ricca di spunti, con il gioco veloce e le incursioni offensive del Milan che si scontreranno con la solidità difensiva e il contropiede dell’Udinese. Sarà una vera e propria battaglia tattica in cui ogni dettaglio farà la differenza. I tifosi sono in trepidante attesa di scoprire quale delle due squadre saprà avere la meglio.