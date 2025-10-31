Arbitro Milan Roma: designato il fischietto del match. Segui tutti gli aggiornamenti sul club rossonero

Tutto pronto per uno dei match più attesi della prossima giornata di Serie A: la sfida tra Milan e Roma, in programma domenica sera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per l’incontro, che sarà diretto dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Il fischietto campano sarà assistito dai guardalinee Dei Giudici e Rossi C., mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Al VAR è stato designato Di Paolo, supportato dall’AVAR Di Bello. Una squadra di grande esperienza per un incontro che promette spettacolo, intensità e alta posta in palio.

Il match tra i rossoneri e i giallorossi rappresenta infatti uno snodo importante per la classifica e per le ambizioni di entrambe le squadre. Da un lato, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, subentrato in estate con l’obiettivo di riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dall’altro, la Roma di Gian Piero Gasperini, che sta sorprendendo per la solidità difensiva e la capacità di adattarsi rapidamente alle idee tattiche del suo tecnico.

Il club di via Aldo Rossi arriva a questa sfida forte della guida del nuovo direttore sportivo Igor Tare, artefice di un mercato estivo oculato che ha rafforzato la rosa in tutti i reparti. Allegri, da parte sua, punta a consolidare il gruppo e a ritrovare quella continuità di risultati indispensabile per restare agganciato alla zona Champions League.

La Roma, invece, dovrà fare a meno del suo centravanti Evan Ferguson, fermato da un infortunio alla caviglia, ma potrà contare sul talento e sull’imprevedibilità di Paulo Dybala, ex juventino che conosce bene le squadre di Allegri.

La sfida di San Siro si preannuncia dunque elettrizzante, e la direzione di gara di Marco Guida sarà fondamentale per mantenere alta la qualità e la correttezza del gioco.