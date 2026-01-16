News
Arbitro Milan Lecce: designato il fischietto del match
Arbitro Milan Lecce: sarà Zufferli a dirigere la sfida in programma domenica alle 20:45 a San Siro. La designazione completa
Con il Milan a soli 3 punti dalla vetta, la sfida contro il Lecce a San Siro (domenica, ore 20.45) diventa un passaggio fondamentale della stagione. L’AIA ha affidato la direzione di gara a Luca Zufferli della sezione di Udine, un fischietto che evoca ricordi contrastanti e recenti per il popolo rossonero.
Arbitro Milan Lecce: la designazione
Ecco la squadra completa che gestirà il match della 21ª giornata:
- Arbitro: Luca Zufferli (Udine)
- Assistenti: Ceccon – Laudato
- IV Uomo: Marcenaro
- VAR: Luigi Nasca
- AVAR: Paolo Mazzoleni
Precedenti e curiosità: Zufferli e l’incrocio col Milan
Il fischietto friulano non è un volto nuovo in questa stagione, avendo già incrociato i rossoneri in momenti chiave del 2025/2026:
- I precedenti stagionali: Zufferli ha diretto il pareggio interno contro il Pisa (2-2) a ottobre e, più recentemente, la sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli vinta dai partenopei per 2-0 lo scorso 18 dicembre.
- Il caso Bartesaghi: Molti ricordano Zufferli per il precedente Milan-Lecce del settembre 2024, quando espulse il giovane Bartesaghi. Quella decisione fu successivamente “ribaltata” dall’AIA, che giudicò l’intervento da cartellino giallo e non da rosso, sottolineando un errore di valutazione del direttore di gara.
- L’ombra di Nasca al VAR: La designazione di Luigi Nasca in sala video fa sempre discutere l’ambiente milanista. In passato, Nasca è stato protagonista di episodi controversi a sfavore dei rossoneri (celebre il match con la Roma del 2020), venendo persino fermato per alcuni turni dal designatore. La sua collaborazione con Zufferli sarà sotto la lente d’ingrandimento.
Clima San Siro
Il Milan arriva a questa sfida con la spinta dei 19 risultati utili consecutivi di Allegri. Il tecnico toscano ha chiesto massima concentrazione per evitare cali di tensione come quelli visti nel primo tempo di Como, specialmente contro un Lecce che ha già dimostrato di poter pungere in contropiede.