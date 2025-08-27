Arbitro Lecce Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Lecce Milan: è stato designato il fischietto del match in programma venerdì sera alla 20.45 in trasferta. I dettagli

Dopo un inizio di campionato da incubo, il Milan si prepara a scendere in campo per la sua seconda giornata di Serie A. La formazione rossonera, guidata dal neo-tecnico Massimiliano Allegri e dal nuovo DS Igli Tare, affronterà in trasferta il Lecce allo stadio Via del Mare. L’appuntamento è fissato per venerdì alle ore 20.45, in un match che si preannuncia cruciale per il morale e il futuro della squadra. I tifosi rossoneri sono ancora scossi dalla clamorosa sconfitta per 1-2 subita a San Siro contro la neo-promossa Cremonese, un risultato che ha fatto suonare un campanello d’allarme fortissimo in tutto l’ambiente milanista.

Pressione alle stelle: la sfida al Lecce non può essere fallita

La pressione sul Milan è altissima. La prima uscita stagionale ha mostrato un team disorganizzato e privo di mordente, incapace di reagire di fronte alla determinazione della Cremonese. Ora, la squadra di Allegri ha l’obbligo di rialzare la testa e dimostrare di non essere quella vista all’esordio. L’incontro con il Lecce rappresenta una sorta di banco di prova per l’intera rosa, che dovrà dare risposte concrete in campo. I salentini, dal canto loro, ospiteranno un avversario ferito e pronto a tutto, ma potranno contare sul supporto del proprio pubblico e, soprattutto, sul talento di un giovane molto speciale: il centravanti Francesco Camarda, considerato da molti il futuro del Milan e ora in prestito proprio ai giallorossi per maturare esperienza. La presenza di Camarda in campo aggiunge un ulteriore elemento di interesse e tensione a una gara già di per sé molto delicata.

Designazione arbitrale completa e dettagli della partita

In vista di questa importante sfida, l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale completa per l’incontro. A dirigere la partita sarà il signor Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, un fischietto esperto che avrà il compito di gestire le dinamiche di una gara che si preannuncia tesa e combattuta. Sarà affiancato da una squadra arbitrale di supporto, composta da: Dei Giudici e Mastrodonato come assistenti, Arena come quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Ghersini con l’assistenza di Meraviglia. La scelta di Marinelli indica la volontà di affidare la direzione di una partita così sentita a un arbitro di provata esperienza.

Ecco il riepilogo della designazione completa: LECCE – MILAN Venerdì 29/08 h. 20.45 Arbitro: MARINELLI Assistenti: DEI GIUDICI – MASTRODONATO IV Uomo: ARENA VAR: GHERSINI AVAR: MERAVIGLIA

La fonte della designazione arbitrale è l’AIA (Associazione Italiana Arbitri). Il Milan ha un disperato bisogno di una vittoria per cancellare il brutto ricordo della prima giornata e per non perdere ulteriore terreno in classifica. Il Lecce non sarà un avversario facile e farà di tutto per rendere la vita difficile ai rossoneri, in una sfida che dirà molto sulle reali ambizioni di entrambe le squadre in questa stagione.