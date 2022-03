Arbitri, clamoroso! Massa e Guida già in campo dopo il disastro Belotti-Ranocchia

Arbitri, clamoroso! Massa e Guida tornano già in campo dopo il disastro Belotti-Ranocchia

Massa e Guida, corresponsabili del disastroso arbitraggio di Torino-Inter e in particolare del rigore non fischiato per il contatto Ranocchia-Belotti, torneranno protagonisti sui campi già a partire da questo weekend.

Guida tornerà in campo sabato come arbitro centrale, dirigendo i Lecce-Frosinone di Serie B (una delle sfide più importanti). Massa, invece, sarà il quarto ufficiale del big match Atalanta-Napoli. Tutto questo a neanche 20 giorni dal match dell’Olimpico Grande Torino.