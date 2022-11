Antonio Leao sul figlio Rafael: «È cresciuto difendendo il talento che ha sempre avuto». Le parole del padre del fuoriclasse portoghese

Antonio Leao ha parlato ai microfoni di Record del percorso di suo figlio Rafael. Ecco le parole del padre del fuoriclasse del Milan:

«Sì, in un modo o nell’altro – non sono qui per parlare del passato turbolento che abbiamo avuto – ma sì. In un certo senso ne è valsa la pena! È cresciuto, ha imparato, ha sofferto e oggi è lì! È cresciuto difendendo il talento che hai sempre avuto. Ha lottato per realizzare il suo sogno. Ha lavorato fino ad oggi ed è riuscito a realizzare il suo sogno. Semplice».