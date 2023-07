Di Gennaro: «Tonali può costare 80 milioni? Ecco cosa penso». Le parole dell’ex calciatore sul mercato e sulla Premier League

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW della situazione in Premier League e del trasferimento di Tonali dal Milan al Newcastle. Ecco le sue parole:

«Ma la situazione economica non è semplice. Guardate la situazione dei diritti tv, il Leeds retrocesso ha preso gli stessi soldi della Juventus quest’anno. In Premier si parlano di oltre 3 miliardi, noi parliamo di cifre vicine ai 900 milioni. Le società dovrebbero farsi delle domande. Siamo in mano ai procuratori, ma Tonali può costare 80 milioni? Glieli possono dare solo gli sceicchi otto milioni di euro a stagione»