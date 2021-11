Cassano: «Conte non è mai stato cercato da un top club come il Milan»

Antonio Cassano ha parlato durante la Bobo Tv dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Le sue dichiarazioni.

PARATICI – «Un incompetente, si è trovato al Tottenham e non sa nemmeno lui come, aveva già l’accordo con Fonseca ma ha preso un allenatore di Jorge Mendes, Nuno Espirito Santo. Adesso si è arrampicato sugli specchi, si è andato a prendere Conte. Ma i bonus che si è preso, poi gli arriva il conto. Non capisco come è possibile che Marchetti sia al Cittadella e Paratici sia stato alla Juve e al Tottenham. Non conosco Marchetti, o Asmini o Tare che è un fenomeno. Ci sono situazioni che faccio fatica a capire nel mondo del calcio. Ricordo anche Hodgson disse che Roberto Carlos non sapeva difendere, è diventato il miglior terzino della storia del calcio assieme a Maldini. E l’Inter ha preso Centofanti e Pistone, fine».

CONTE – «A giugno era stato interpellato dal Tottenham, l’avevano chiamato e ha detto no, dopo tre mesi dice sì. Come mai non è mai stato preso in considerazione da Barcellona, Real Madrid, Bayern o queste squadre top? Tutti dicono che è un fenomeno e porta i risultati ma le top non lo cercano. Anche lo United non l’ha mai interpellato. Quello che penso io è che le top 4 assieme al Milan hanno fatto la storia nel mondo, non lo hanno mai cercato nessuna di queste. Non ha quello status di allenatore top, di far giocare la squadra in un certo modo. Credo che lo status di Conte non è di primo, né di secondo, ma di terzo livello. E’ bravo a ricostruire ma non dà un gioco bello, vincente. Ripeto, Conte è bravo a ricostruire dalle macerie, senza campioni che possano intaccarti».