Antonini su Ibrahimovic: «Ha dato la mentalità vincente». Le parole dell’ex calciatore rossonero sull’attaccante svedese

Luca Antonini ha parlato ai microfoni del canale youtube di Carlo Pellegatti di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Sono innamorato di lui e orgoglioso di averlo avuto come compagno di squadra. La sua presenza in campo o in panchina dà di più agli altri. Ai miei tempi c’erano tanti giocatori già abituati a vincere, Ibra alla squadra attuale ha dato la mentalità vincente e una forza mentale a ragazzi che non erano abituati a capire cosa vuol dire alzare un trofeo. La presenza di Ibra ha aiutato tanto l’anno scorso».