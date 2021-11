Antonello: «Stadio? Un grande passo per i club di Milano. Sullo Scudetto...»

L’amministratore delegato corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato di vari temi, dallo Scudetto al nuovo stadio

Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter, parla a “Tutti Convocati” in onda su Radio 24. Di seguito le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

NUOVO STADIO – «Siamo molto soddisfatti, ma quello dell’apertura del pubblico interesse è solo un primo passo. Ora bisognerà riprendere i lavori per adeguarci alle richieste del Comune. È un grande passo per i club e anche per la città di Milano. Pensiamo di annunciare il progetto vincente a breve. Ad oggi, se non incorriamo in intoppi particolari, è di arrivare al 2027. La fase due comincerebbe a valle dell’inaugurazione e per altri tre anni».

SCUDETTO – «Sia Napoli che Milan sono forti. È un campionato avvincente. Siamo qui per cercare di fare il meglio per i nostri tifosi».