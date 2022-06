Antonello: «Non c’è più esclusiva su San Siro. Serve un’accelerata». Le dichiarazioni dell’ad nerazzurro

Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter, ha affrontato alcuni temi a Sky Sport, tra cui la questione stadio. Le sue parole.

«Si può migliorare tutto, non esiste niente di perfetto. È una strada di evoluzione di un sistema calcio che deve entrare in dinamiche diverse. Al momento stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al comune, dall’altro lato è anche vero che abbiamo già detto come non esista più un’esclusiva sullo stadio di San Siro. Serve un’accelerata, avere il prima possibile uno stadio per le due società di Milano».