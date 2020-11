Ante Rebic, uomo dei big match: i numeri contro le grandi sono chiari

Ante Rebic è l’uomo dei grandi match per il Milan. I numeri nel 2020 contro le grandi di Serie A parlano per lui

Ante Rebic contro le grandi si scatena. Il croato si sta dimostrando infatti l’uomo delle gare non banali. Nei big match del 2020 in Serie A l’attaccante rossonero non ha messo il suo timbro con un gol o un assist solo in due partite, su 9 totali.

Le graziate dall’ex Eintracht sono la Juventus nel ritorno di Coppa Italia e l’Atalanta alla 36° giornata, gare della scorsa stagione. Nelle altre gare invece, il bilancio dice 5 gol e 3 assist. Numeri importanti, per un giocatore importante quando i 90 minuti contano più di altri.