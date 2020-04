Annullata l’ICC causa emergenza Coronavirus: Milan perde circa 3 milioni

La competizione estiva ICC è stata ufficialmente annullata causa lo scoppio dell’emergenza Coronavirus: Milan rischia di perderci 3 milioni

Come riportato direttamente dall’account ufficiale dell’ICC su Twitter, a causa del Coronavirus il torneo estivo è stato annullato posticipando l’evento all’estate 2021.

Per via di questa cancellazione, come afferma Calcio e Finanza, il Milan perde un’entrata di circa 3 milioni di euro più quella del merchandising.