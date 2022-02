Orlando: «Leao il pericolo numero uno per l’Inter»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Angelo Orlando, ex calciatore dell’Inter, ha parlato del derby in programma sabato: Leao pericolo numero uno per l’Inter

Angelo Orlando ha parlato del derby tra Milan e Inter a TMW. Le sue parole:

«Sono fiducioso in chiave nerazzurra, la partita conta, il Milan vorrà vincere per avvicinarsi, dunque occorre stare attenti. Ci sono da valutare tanti aspetti: quanto inciderà la sosta visto che vari giocatori sono stati impegnati con le nazionali e quanti calciatori verranno effettivamente recuperati. E’ una partita come sempre particolare però sono convinto che l’Inter possa come sempre dire la sua, sta giocando bene, è in un ottimo momento».

FUGA INTER IN CASO DI VITTORIA: «Prende bel vantaggio e sarebbe una prova di forza nei confronti di tutti. Ripeto, occorre stare attenti perchè Milan farà di tutto per vincere e migliorare la sua classifica».

SUI PUNTI DI FORZA DEL MILAN: «Innanzitutto occorre vedere se Ibra recupera ma Leao è il giocatore che può creare più problemi: è veloce, ha qualità, ha colpi. Basta un contropiede e una difesa non messa bene con le marcature preventive e nell’uno contro uno il portoghese può dare molto fastidio».

SUI PUNTI DI FORZA DELL’INTER: «Sì, ha più giocatori decisivi sicuramente. Ci sono tanti elementi di qualità. Inzaghi insomma ha più frecce al proprio arco».