Gregucci: «Il progetto del Milan mi affascina, ho una sensazione precisa»

Angelo Gregucci, famoso allenatore, ha elogiato il progetto del Milan: la strada per rivivere i fasti di un tempo è quella giusta

Angelo Gregucci è intervenuto a TMW Radio per parlare del Milan. Le sue dichiarazioni:

«Il progetto migliore del nostro calcio è del Milan. Per tanti motivi, partendo dalla lungimiranza del dirigente e l’intuizione Pioli. Maldini ha convinto la società a puntare su Stefano, in questo momento l’allenatore più evoluto perché ha tantissimi piani gara e sa come valorizzare i giocatori. Si vede da Saelemaekers e Theo Hernandez, per esempio, arrivati con un valore X oggi diventato Y. Il progetto tecnico è meraviglioso, ha la forza di salutare giocatori a fine contratto e rimpiazzarli spingendo avanti il patrimonio di talento. Mi affascinano, mi sembrano sulla scia dei fasti di Van Basten, Baresi… Poi c’è il Napoli. Hanno saputo spendere soldi, vedi Osimhen, ed intuire, guardate invece Rrahmani. Poi c’era una squadra forte, dietro un top quale Koulibaly».