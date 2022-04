Andy Selva sullo scudetto: «Difficile indicare una favorita, il Milan...»

Andy Selva, ex calciatore del Sassuolo, ha parlato della lotta scudetto: le sue dichiarazioni in esclusiva a juventusnews24

Intervistato da juventusnews24, Andy Selva ha parlato della lotta scudetto:

«Penso che già dopo Roma-Inter si potrà capire tanto. Se il Milan non perde ha l’occasione di scappare via se l’Inter non vince. Difficile dire chi è la favorita, ci si giocherà tutto fino all’ultima giornata».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLEA SU JUVENTUSNEWS24