Maldera: «Pioli ha vinto il derby con i cambi»

Andrea Maldera ha elogiato la lettura della partita di Pioli nel derby contro l’Inter: i cambi sono risultati decisivi. Le sue parole

Andrea Maldera, ospite di Milan Tv, ha elogiato le mosse di Pioli nel derby:

«Le partite sono lunghe, serve la lucidità per gestire tutti i momenti. Nella prima parte l’Inter ha fatto meglio ed era meritamente in vantaggio, ma il Milan è stato bravo a restare in partita. Pioli è stato bravo sui cambi, ha letto bene la partita. Il suo piano iniziale non ha funzionato, poi lo ha cambiato e ha avuto ragione. Nella ripresa l’Inter non mi è piaciuta per niente, mentre mi è piaciuto tanto il Milan. E’ una vittoria di valore, la squadra ha dimostrato carattere e maturità. Giroud ha fatto due gol da grande giocatore. Sul primo è lui a recuperare il pallone, sul secondo ha fatto una grande giocata».