Anche Allegri lo scarica: Pulisic-Milan, così è finita

Il tecnico dà ragione a Leao e bacchetta Pulisic per il troppo egoismo in campo: l’americano può finire anche lui sul mercato

La scenata l’ha fatta Leao e il portoghese se n’è preso anche le conseguenze. Dopo Lazio-Milan, l’atmosfera in casa rossonera non è certo delle più serena. Per la sconfitta, certo, ma anche per quanto accaduto dentro e fuori dal terreno di gioco. Aria da resa dei conti con la sfuria di Leao al momento della sostituzione e il battibecco che, secondo indiscrezioni, ci sarebbe stato negli spogliatoi tra il portoghese e Pulisic, con Allegri a fare da paciere.

Lo stesso Allegri che avrebbe dato ragione al numero 10 rossonero: l’ex Chelsea è stato troppo egoista in alcune occasioni e avrebbe dovuto servire Leao almeno in un paio di situazioni potenzialmente pericolose. Era dovuto a ciò, più che al cambio, l’arrabbiatura del portoghese: dalla bordcam di Dazn è emersa l’insoddisfazione di Leao per le decisioni prese da Pulisic. “Non la passa mai e nessuno dice niente: sempre la stessa storia” la frase rivolta ad Allegri con protagonista proprio il compagno di squadra.

Una lettura che trova d’accordo anche il tecnico: il livornese ha, infatti, dato ragione a Leao parlando con i collaboratori in panchina. “Dagliela dentro. Con questa la mette in porta, sono già due“.

Pulisic ai saluti: con il Milan è finita

Un episodio che va ad aggiungersi ad una stagione totalmente da dimenticare per l’esterno a stelle e strisce. Pulisic quest’anno ha avuto più di un problema fisico e quando è stato disponibile non è riuscito ad incidere come ci si aspetterebbe da lui.

Il tabellino recita dieci gol e due assist in ventotto partite disputate, ma è l’apporto complessivo alla gioco della squadra che è sembrato mancare in più di un’occasione. Un rendimento che apre interrogativi anche sul futuro di Pulisic: come Leao, anche lui potrebbe non essere più presente nella lista degli incedibili.

Pulisic via dal Milan (Instagram cmpulisic) – Milannews24.com

Con il contratto in scadenza nel 2027 e un’opzione di un altro anno a favore della società, davanti ad un’offerta importante il Milan potrebbe dare il via libera alla cessione dell’americano. A ventisette anni, Pulisic potrebbe essere arrivato ad un nuovo bivio della sua carriera. Allegri lo vuole più al servizio dei compagni e la società non lo considera più un intoccabile: toccherà a lui far capire che può ancora dare tanto al Milan anche nei prossimi anni.