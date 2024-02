Ancelotti elogia Brahim Diaz: «Ecco come l’ho visto da quando è tornato da Milan». Le parole del tecnico del Real Madrid ed ex Milan

Carlo Ancelotti ha elogiato Brahim Diaz in conferenza stampa al termine della sfida di Champions League tra Lipsia e Real Madrid. Ecco le parole sull’ex Milan:

PAROLE – «Quando è tornato dal Milan l’ho visto più potente, più forte, con più carattere e personalità. Ha iniziato senza giocare tanti minuti, ma ha sempre dato il suo contributo. Il suo livello ora è un livello in cui ha molta fiducia in quello che fa. Il suo gol è spettacolare. Dobbiamo evidenziare quello che ha fatto, come tutti, è stato duro, difficile. Penso che abbia avuto un colpo alla caviglia e al polpaccio. Lo valuteranno domani. Quando ha cominciato a palleggiare gli ho urlato di non perdere la palla. E non l’ha persa. Ogni volta che ha giocato per Jude, non ho voluto cambiare il sistema, è andato più dentro, anche se oggi ha segnato da destra»