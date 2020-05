Ancelotti: «Finale 2003? Una bella rivincita. Il Milan è famiglia»

Il tecnico dell’Everton ed ex allenatore rossonero Carlo Ancelotti ha ricordato alcuni momenti ai tempi del Milan

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ed ex tecnico rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sulla longeva esperienza al Milan:

Allenatore al Milan – «Il fatto che io sia andato ad allenare il Milan dopo averci giocato mi ha facilitato. Conoscevo le strutture del club e alcuni giocatori erano miei ex compagni di squadra come Maldini, Albertini, Costacurta. Tutto questo all’inizio mi ha aiutato a costruire un bel ciclo al Milan. Stavo molto bene perché il supporto era davvero forte. Mi sono sentito come a casa, come in famiglia»

Sulla Champions del 2003 – «La finale contro la Juventus è stata per me una bella rivincita, ma non una vendetta. Quella vittoria credo sia stata molto importante perché è stato il mio primo trofeo»

Sull’addio ai rossoneri – «È stata la decisione giusta sia per me che per il Milan. Non è stato difficile perché dopo otto anni avevo bisogno di cambiare e magari anche il club ha bisogno di cambiare, perciò è stata una decisione comune. È stato il momento giusto per decidere, volevo una nuova esperienza lontano dall’Italia e ho avuto l’opportunità di andare al Chelsea. È stata una scelta giusta, non difficile da prendere».