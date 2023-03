Ancelotti: «Vorrei affrontare il Milan in finale a Istanbul». Le parole del tecnico del Real Madrid ed ex rossonero

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Movistar dopo la qualificazione ai quarti di Champions con il Real Madrid. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Chi affrontare ai quarti di finale? Non saprei, ma il Milan lo vorrei in finale a Istanbul, non ai quarti»