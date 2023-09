Amrabat UFFICIALE al Manchester United: anche il Milan lo aveva cercato, ecco il comunicato dei Red Devils

Sofyan Amrabat è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Questo il comunicato, con il centrocampista seguito in estate anche dal Milan.

COMUNICATO – «Sofyan Amrabat si è unito al Manchester United in prestito dall’ACF Fiorentina fino a giugno 2024, soggetto ai requisiti internazionali di autorizzazione e registrazione. Il centrocampista è stato convocato 49 volte dal Marocco e ha giocato ogni minuto della corsa del suo paese alla semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2022. La scorsa stagione, Amrabat ha giocato un ruolo chiave quando l’ACF Fiorentina ha raggiunto la finale di Coppa Italia e UEFA Europa Conference League».

Le prime parole di Amrabat: «È un grande onore diventare un giocatore del Manchester United. Ho dovuto essere paziente per questo momento, ma sono una persona che ascolta sempre il suo cuore e ora rappresento il club dei miei sogni. Sono un giocatore appassionato. Voglio portare quell’energia alla squadra e metterò tutto in ogni azione che intraprenderò per la squadra. So esattamente come Erik ten Hag ama lavorare e di cosa ha bisogno dai suoi giocatori. Il suo modo di allenare e la sua guida mi hanno aiutato tanto come giocatore all’inizio della mia carriera. So che mi aiuterà a tirare fuori il meglio delle mie capacità in modo che io possa aiutare il gruppo ad avere successo in questa stagione».