Amoruso: «Il Milan sta facendo un miracolo, ma per lo scudetto...»

Nicola Amoruso, ex attaccante bianconero, ha analizzato il pari di ieri sera a San Siro e la situazione del Milan

Le parole di Nicola Amoruso sulla lotta scudetto e il percorso del Milan:

«Per quanto il Milan sia un miracolo per quello che ha fatto in questi due anni, l’Inter ha una marcia in più rispetto a tutte le altre. La squadra di Inzaghi continuerà a prendere punti squadra lascerà pochi punti in giro a differenza delle altre. I nerazzurri sono i veri favoriti, possono perderlo solo loro».

