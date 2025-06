Amichevoli Milan, sono cinque quelle ufficiali: ecco il programma completo

Amichevoli Milan, i rossoneri hanno ufficializzato almeno cinque amichevoli nell’estate rossonera: di seguito il programma completo

Tra poco meno di tre settimane, il Milan si ritroverà al Centro Sportivo di Milanello per il raduno di inizio stagione, segnando l’inizio di un nuovo capitolo sotto la guida di un volto ben noto: Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico che fa il suo atteso ritorno in rossonero. L’atmosfera che circonda questa ripartenza è intrisa di un duplice sentimento: da un lato la delusione per una stagione che vedrà il Diavolo assente dalle competizioni europee, un boccone amaro da digerire per una squadra con la storia e le ambizioni del Milan; dall’altro, la forte determinazione e la necessità impellente di rientrare immediatamente nelle posizioni di vertice nel prossimo campionato di Serie A.

Per affrontare questa sfida cruciale, i rossoneri si stanno preparando con una serie di amichevoli internazionali, un vero e proprio tour de force che li porterà in giro per il mondo. Al momento, sono cinque le gare ufficialmente confermate, un calendario che promette sfide di alto livello contro avversari di calibro internazionale. Il 23 luglio, il Milan scenderà in campo a Singapore per affrontare l’Arsenal, un test subito impegnativo contro una delle squadre più blasonate della Premier League. Tre giorni dopo, il 26 luglio, la squadra si sposterà a Hong Kong per un’altra partita di grande richiamo, questa volta contro il Liverpool, un confronto che evoca ricordi di epiche finali europee.

Il tour proseguirà il 31 luglio a Perth, in Australia, dove il Milan affronterà il Perth Glory, un’occasione per testare la condizione fisica e tattica in un contesto diverso. Dopo la tappa asiatica e australiana, i rossoneri faranno ritorno in Europa per due amichevoli di prestigio. Il 9 agosto, a Dublino, sfideranno il Leeds United, un club con una storia importante e un calcio sempre aggressivo. Il giorno seguente, il 10 agosto, a Londra, l’ultima amichevole confermata vedrà il Milan misurarsi con il Chelsea, un’altra squadra di punta del calcio inglese, in quella che si preannuncia come una prova generale di alto livello.

È altamente probabile che il calendario delle amichevoli si arricchisca ulteriormente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Si può ipotizzare, ad esempio, almeno una sgambata a Milanello prima della partenza per il lungo e impegnativo tour dell’Asia-Pacifico, un’occasione per mettere minuti nelle gambe e testare i primi schemi di Allegri in un ambiente più familiare. Inoltre, è molto probabile che venga mantenuta viva la tradizione del Trofeo Silvio Berlusconi, con una sfida contro il Monza, un appuntamento ormai fisso che unisce il ricordo del presidente a una partita dal sapore di derby. Tutte queste aggiunte, tuttavia, sono ancora da confermare ufficialmente.

A margine di questo intenso programma di preparazione, è fondamentale ricordare le prime date ufficiali della stagione rossonera. La prima gara ufficiale del Diavolo sarà contro il Bari a San Siro, nel weekend del 17 agosto, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Un esordio casalingo che dovrà subito dare indicazioni positive. Il fine settimana del 24 agosto, invece, segnerà l’inizio del campionato, con il Milan che affronterà la Cremonese, sempre tra le mura amiche di San Siro. Due appuntamenti cruciali che daranno il via a una stagione in cui il Milan avrà un solo obiettivo: risalire la china e tornare a essere protagonista nel calcio che conta. La strada è lunga e impegnativa, ma la determinazione di Allegri e della squadra sembra già alta.