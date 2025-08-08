MN24 – Amichevoli Milan, oggi pomeriggio la partenza della squadra di Allegri per Dublino. Il programma

Amichevoli Milan, oggi pomeriggio i ragazzi di Allegri partiranno per Dublino: domani la gara col Leeds, domenica il Chelsea

Come riportato da Milannews24, il Milan si prepara a un weekend intenso di impegni amichevoli, con la squadra che partirà questo pomeriggio alla volta di Dublino. La giornata odierna segna l’inizio di una mini-tournée che vedrà i rossoneri affrontare due test significativi, fondamentali per affinare la preparazione in vista della nuova stagione. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Max Allegri al timone come allenatore, l’attesa è alta per vedere come la squadra si sta plasmando sotto la loro guida.

Il programma di viaggio prevede la partenza del gruppo rossonero alle 15:30 dal Centro Sportivo di Milanello. Da lì, un pullman condurrà la squadra all’aeroporto di Malpensa, dove l’aereo decollerà alle 16:30 con destinazione Dublino, la vibrante capitale della Repubblica d’Irlanda. L’arrivo in Irlanda è atteso in serata, permettendo alla squadra di riposare e prepararsi per l’incontro di domani.

L’appuntamento principale di questa trasferta irlandese è l’amichevole contro il Leeds, in programma per domani, sabato, alle ore 16:00 italiane. Questo match rappresenta un’ottima opportunità per Max Allegri di valutare lo stato di forma dei suoi giocatori, testare nuove strategie tattiche e integrare i nuovi acquisti nel sistema di gioco. I tifosi milanisti sono ansiosi di osservare le prime indicazioni sul lavoro svolto durante il ritiro e di vedere all’opera i protagonisti della prossima stagione. Il Leeds, squadra di caratura internazionale, offrirà un banco di prova stimolante, utile per misurare la competitività e la coesione del gruppo.

Ma il calendario del Diavolo non si ferma a Dublino. Il giorno successivo, domenica, il Milan sarà protagonista di un altro prestigioso test amichevole. La squadra volerà da Dublino a Londra per affrontare un avversario di altissimo livello: il Chelsea. Questa partita, che si preannuncia come un vero e proprio classico europeo, sarà un’ulteriore occasione per i rossoneri di mettersi alla prova contro una delle big del calcio inglese. Affrontare due squadre di Premier League in così pochi giorni fornirà a Allegri e a tutto lo staff tecnico indicazioni cruciali sulle aree da migliorare e sui punti di forza da esaltare.

La presenza di Tare come nuovo Direttore Sportivo è un fattore chiave in questa fase di preparazione. Il suo lavoro sul mercato è stato intenso e mirato a rinforzare la squadra in settori specifici, e queste amichevoli saranno le prime vetrine per vedere l’impatto dei nuovi arrivati. L’obiettivo è costruire un Milan competitivo su tutti i fronti, in grado di lottare per i vertici in campionato e di ben figurare nelle competizioni europee.

In sintesi, il weekend che attende il Milan sarà denso di impegni e ricco di spunti. Dalla partenza da Milanello all’arrivo a Dublino, passando per la sfida al Leeds e l’attesissimo match contro il Chelsea a Londra, ogni momento sarà prezioso per la preparazione della squadra. I tifosi possono aspettarsi due partite intense, che daranno le prime risposte sulle ambizioni del Milan targato Tare e Allegri. L’entusiasmo è palpante e l’attesa per l’inizio della stagione è sempre più forte.