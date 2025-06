Amichevoli Milan, Allegri in salsa inglese! Tanti gli incroci con le squadre di Premier. Il calendario

Amichevoli Milan, i rossoneri di Massimiliano Allegri si confronteranno con tante squadre della Premier League in estate

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri si prepara a una stagione 2025/26 all’insegna del calcio inglese, con una serie di amichevoli pre-campionato di altissimo livello che vedranno i rossoneri affrontare Arsenal, Liverpool, Leeds e Chelsea. L’ufficiale inizio della stagione è fissato per il prossimo 7 luglio, ma il lavoro dietro le quinte è già a pieno ritmo.

L’arrivo di Allegri ha impresso una svolta immediata nella pianificazione estiva e nel calciomercato. Il tecnico toscano, infatti, sta lavorando in stretta collaborazione con il direttore sportivo Igli Tare per delineare non solo gli obiettivi di mercato, ma anche il calendario delle amichevoli che forgeranno la squadra in vista della prossima annata. La decisione di puntare su avversari di Premier League è significativa e riflette una chiara intenzione di affrontare test impegnativi e stimolanti.

Il titolo di Tuttosport, “Allegri, un’estate a tutta Premier“, riassume perfettamente la strategia del Milan. Affrontare squadre del calibro di Arsenal, Liverpool e Chelsea offrirà ai rossoneri l’opportunità di misurarsi con il ritmo e l’intensità del calcio inglese, preparando la squadra a un campionato che si preannuncia agguerrito. Anche la presenza del Leeds, squadra storicamente blasonata e con una forte identità, contribuirà a rendere il pre-campionato rossonero particolarmente sfidante.

Questa scelta, inoltre, potrebbe avere una duplice motivazione. Da un lato, c’è la chiara volontà di mettere alla prova la condizione fisica e la tattica della squadra contro avversari di livello internazionale. Dall’altro, come suggerisce lo stesso articolo di Tuttosport, affrontare questi club inglesi potrebbe servire a “provare l’ebrezza della trasferta europea che quest’anno non si farà per via dell’ottavo posto della passata stagione”. Un modo, insomma, per assaporare l’atmosfera delle competizioni continentali, pur senza parteciparvi ufficialmente in questa stagione.

L’unica eccezione a questo calendario di stampo inglese sarà il consueto appuntamento con il “Trofeo Berlusconi” contro il Monza, per il quale manca ancora da definire lo slot specifico. Per il resto, l’estate milanista sarà un vero e proprio tour de force anglosassone, un segnale chiaro delle ambizioni di Allegri e della dirigenza rossonera. La preparazione estiva sarà dunque cruciale per forgiare il carattere e la coesione di una squadra che punta a riscattare una stagione deludente e a tornare protagonista sia in campionato che, in futuro, in Europa. L’attenzione è massima, e i tifosi rossoneri possono attendersi un Milan determinato e combattivo, plasmato da un’estate di test di alto livello contro il meglio del calcio britannico.