Amichevole Milan Roma, Furlani: «La nostra presenza in Australia testimonia due cose». Le sue parole dopo l’ufficialità

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, è intervenuto a margine dell’ufficialità dell’amichevole tra i rossoneri e la Roma in programma il prossimo 31 maggio in Australia. Le sue parole.

FURLANI – «L’opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi. Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme all’AS Roma e grati al Governo del Western Australia per l’invito. La nostra presenza nel paese testimonia l’impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all’interno della famiglia rossonera»