Il Milan dilaga e si porta sul 4 a 0 al 20′ minuto grazie alla doppietta di Pobega, sul doppio assist di Pulisic, e i gol di Messias e Colombo.

Bramka dla Milanu – AC Milan 4:0 Lumezzane #MilanLumezzane @FootballReprt

Colombo gets in on the act goal#SempreMilan #ACMPreseason #MilanLumezzane

Goal AC Milan. #ACMilan #USMNT pic.twitter.com/33diy16bN3

— Sohaib Just That (@Sohaib_That) July 20, 2023