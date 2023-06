Incredibile intervento difensivo di Malick Thiaw nell’amichevole tra Germania e Colombia. Il difensore del Milan ha negato la rete a Luis Diaz.

Malick Thiaw with an incredible recovery run + tackle to deny Luis Diaz big chancepic.twitter.com/U0TI164EvJ

— ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) June 20, 2023