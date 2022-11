Amichevole Egitto Belgio 2-1, solo panchina per De Ketelaere: i dettagli

Nell’amichevole disputata oggi tra Egitto e Belgio, Charles De Ketelaere è rimasto in panchina per l’intero incontro: i dettagli

Nell’amichevole disputata all’Jaber Al Ahmad International Stadium, in Kuwait, tra Egitto e Belgio ad avere la meglio è stata la formazione egiziana per 2 a 1.

Decisive le reti di Mohamed al 33′ e di Trezeguet al 46′ minuto, mentre non è servita la rete di Openda al 76′. Inoltre, il calciatore del Milan, Charles De Ketelaere, è rimasto in panchina per l’intero incontro.