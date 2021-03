Ambrosini: «Una cosa va sottolineata nella crescita di Kessié»

Ambrosini ha sottolineato come Kessié sia migliorato nelle scelte durante la partita mostrandosi molto più lucido e meno istintivo

Parlando al canale Twitch ufficiale del Milan, Massimo Ambrosini, storico ex capitano rossonero, ha elogiato la crescita esponenziale di Frank Kessié:

«Secondo me va messo l’accento sulla qualità tecnica e sul modo di stare in campo, dal punto di vista fisico è evidente il suo strapotere. È migliorato nella continuità nella prestazione e nella capacità di fare la cosa giusta al momento giusto. La squadra si appoggia su di lui, il ruolo di leader se l’è preso lentamente e non l’ha più lasciato. Si vede che è un punto di riferimento. La crescita è stata esponenziale, ma che il giocatore fosse di livello si era già capito».