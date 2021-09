Ambrosini: «Scudetto? Il Milan può farcela, Tonali? Vi dico cosa penso»

Massimo Ambrosini ha rilasciato una breve intervista audio ai microfoni di Radio Rossonera, ecco le sue parole

Sullo scudetto: «Certo il Milan è pronto per lo scudetto… se non lo è il Milan chi deve esserlo? Parte da un punto diverso da chi dovrebbe essere sullo stesso livello (Inter e Juve) perché parte da una guida tecnica identica allo scorso anno. I giocatori sono più forti e consapevoli, hai perso qualcosina in porta ma hai trovato un portiere forte come Maignan. Non capisco come non debbano puntare allo scudetto».

Su Tonali: «Ho avuto occasione di intervistarlo e di vederlo in questi due anni. L’atteggiamento è più sicuro e soprattutto ha vissuto un anno difficile che ha poi portato in campo. L’ha superata anche in un’estate particolare con una situazione contrattuale delicata. Poi è costante, migliora sempre di più. Un complimento va fatto anche al Milan per aver tenuto l’investimento. I giovani vanno aspettati e lo sappiamo ma ci può stare che la società faccia altre valutazioni. Quindi bravi tutti».

Su Daniel Maldini: «È un discorso che vale per tutti i giovani. Io dopo 2 anni che mi ero allenato con i grandi sono andato a fare la Serie A a Vicenza e sono tornato che ero un altro giocatore. Penso che anche Daniel lo sappia e soprattutto anche Paolo».

