Ambrosini azzarda: «Napoli da Scudetto? Una fiche la punto»

Massimo Ambrosini ha parlato al termine del match tra Napoli e Udinese. Le sue parole sulla possibilità di centrare lo Scudetto per la squadra di Spalletti.

«Il gruppo del Napoli gioca insieme da tanto tempo, almeno la base. Sono ancora quelli gruppo dei 91 punti con Sarri, più qualcun altro. Arrivare a vincere è il salto più compliesso per questa squadra. In un campionato equilibrato come questo, una fiche sul Napoli potrebbe valer la pena metterla».