Ambrosini: «Non sta brillando ma si sono visti lampi di crescita»

Massimo Ambrosini, ex giocatore storico rossonero, ha detto la sua sulla crescita di Sandro Tonali, ecco le sue parole

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, è intervenuto su Sky Sport per parlare della crescita di Sandro Tonali, centrocampista del Milan:

«Non sta vivendo una stagione straordinaria al Milan, perché il processo di crescita è stato un attimo stoppato per problemi fisici. Era iniziata non benissimo all’inizio. Ha mostrato un po’ troppa timidezza, da questo punto di vista inaspettata, perché si parlava di Tonali per il suo essere sfrontato, aveva un modo di giocare molto sfacciato. Non è stato facile ritagliarsi dello spazio con due giocatori così forti come Bennacer e Kessie, però, sta crescendo, nell’ultimo periodo si è visto».