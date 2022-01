Ambrosini: «Non ci sono dubbi, il Milan gioca meglio della Juve»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Ambrosini presenta il match tra Milan e Juventus ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri. Uno stralcio delle sue parole.

MILAN – «Indubbiamente gioca meglio della Juve, lo ha dimostrato. Ha un collettivo superiore in termini di impianto di gioco. Deve essere in grado di tramutare la rabbia un orgoglio, prestazione e gioco. Il Milan ha sempre giocato bene, raramente non l’ha fatto, e quando è riuscito a limitare alcune disattenzioni ha fatto subire costantemente il proprio gioco agli altri. Immagino che sia così, come tipo di impostazione, la partita di domenica».