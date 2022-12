Ambrosini: «Il gol alla Samp nel 1999 è molto bello e importante». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni del club rossonero del goal contro la Sampdoria a San Siro nella stagione 1998-1999.Le parole ex calciatore del Milan:

«È un gol molto bello e importante, fatto in un modo strano. Per me fare gol da fuori area era irraggiungibile, farlo di sinistro lo è ancora di più. Ricordo il flash della palla che sta entrando. Ho calciato senza pensarci, fortunatamente non ti passa nulla per la testa»