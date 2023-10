Ambrosini svela l’aneddoto su Berlusconi: «Aveva due tre fisse»

Massimo Ambrosini intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A ha svelato un aneddoto sull’ex presidente del Milan Berlusconi

«Le barzellette erano straordinarie ma non avrebbe senso raccontarle. Lui aveva sempre due tre fisse calcistiche che esponeva ogni volta che veniva a Milanello. Una delle quali riguardava i calci d’angolo. Secondo lui c’era uno schema infallibile. Questo prevedeva che su 10 giocatori di movimento, magari pensava che il calcio d’angolo lo battesse il portiere, 5 fossero in area e 5 fuori. Ad un segnale chiaro i 5 che erano in area dovevano uscire e quelli fuori dovevano entrare scontrandosi con i difensori avversari che a causa di questo incrocio avrebbero causato un calcio di rigore»