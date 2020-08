Ambrosini: «Bakayoko mi piace molto, acquisto giusto. Su Bonaventura invece…»

L’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato del mercato del Milan, tra nuovi arrivi e partenti

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra le varie tematiche trattate, l’ex centrocampista rossonero ha parlato anche del prossimo probabile acquisto del Diavolo: Balayoko. Queste le sue dichiarazioni:

«Da quello che so il Milan può davvero prendere Bakayoko, riportarlo a Milano. Per me è un giocatore veramente molto forte, mi era piaciuto molto in crescita e personalità. Sarebbe un acquisto giusto. Piuttosto, mi spiace per Bonaventura: ragazzo serio e forte, andava fatta una riflessione in più e si è sbagliato con lui».