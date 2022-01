Alvarez Manchester City, il presidente del River: «È fatta, ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente del River Plate Brito ha confermato l’acquisto da parte del Manchester City di Julian Alvarez: le sue parole

Jorge Brito, presidente del River Plate, ai microfoni di ESPN ha confermato che il Manchester City ha chiuso per l’acquisto del giovane attaccante Julian Alvarez.

LE PAROLE – «È fatta, ma rimarrà con noi in prestito fino al 7 luglio. Era chiaro, vedendo il suo rendimento in campo, che un top club avrebbe pagato la sua clausola di risoluzione. Per fortuna però Julian resterà con noi ancora qualche mese, per il River sarà come un nuovo acquisto».