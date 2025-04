Allenatore Milan, arriva l’annuncio: «C’è anche lui per la panchina. Piace a Furlani»

Condividi via email

Allenatore Milan, secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ci sarebbe un altro nome da aggiungere alla lista dei candidati

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Sport 24, per la panchina del Milan non sarebbe da sottovalutare il profilo di Vincenzo Italiano, allenatore attualmente in forza al Bologna.

DI MARZIO SU ITALIANO – «E a proposito dell’allenatore, a nomi che vengono quotidianamente accostati alla panchina del Milan, aggiungerei anche quello di Vincenzo Italiano perchè un tecnico che piace molto ai dirigenti rossoneri e a Furlani».