Allenamento Milan, si prepara la sfida contro il Lecce: ecco quando si alleneranno domani i rossoneri a Milanello

Il Milan, dopo la vittoria contro la Fiorentina, torna a lavorare a Milanello per preparare il prossimo match di campionato contro il Lecce. Importante essere in condizione anche per la sfida di Europa League contro la Roma.

Come riportato dal report dell’allenamento odierno pubblicato sui canali ufficiali del club, nella giornata di domani, mercoledì 3 aprile, i rossoneri saranno a Milanello per un allenamento al mattino.